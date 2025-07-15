Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paylaşımı

2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti...

O tarihi gecenin izleri, günümüzde hala yaşanır ve yaşatılırken, Türkiye yaşananları unutmuyor, iradesine sahip çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ülkenin dört bir yanında, o gecenin şehitlerin ve gazilerin anısına çeşitli törenler ve etkinlikler düzenlenip, şehitlerin anısına dualar okutuluyor.

"15 TEMMUZ ÖLÜMSÜZ BİR ZAFERİN ADIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında, '15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır. Ve o zaferin adı, hiç şüphesiz Türkiye'dir.' ifadesini kullandı.

"CESARET TİMSALİ YÜREKLER, KARANLIĞA GEÇİT VERMEMİŞTİR"

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: