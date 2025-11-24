Emine Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan paylaşımında öğretmenlere teşekkür etti.

"HER ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

Bazen bir sözle bir hayali filizlendiren, bazen bir dokunuşla bir geleceği değiştiren tüm öğretmenlerimizin gününü gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerinin hayallerine kanat olan her öğretmenimize teşekkür ediyor, yüreklerde ölümsüzleşen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.