Emine Erdoğan'dan 'Milli Ağaçlandırma Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında Yeşil Vatan Seferberliği'ne dikkat çekerek "Her fidan ülkemizin ufkuna armağan olsun." dedi.

"BU TOPRAKLARA SEVDALI OLMAK, ONA NEFES OLACAK HER DEĞERİ ÇOĞALTMAKTIR"

Emine Erdoğan, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

Bu topraklara sevdalı olmak, sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir.



Bu çabaya omuz veren her yaştan vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun.