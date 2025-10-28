Emine Erdoğan'dan "sıfır atık" mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Endonezya'nın Bali adasında "Asya Pasifik Sıfır Atık Uluslararası Seminer Programı" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programa video mesaj gönderdi.

"BUGÜN BİLE 2 MİLYARDAN FAZLA İNSAN, TEMEL ATIK TOPLAMA HİZMETİNE ERİŞEMİYOR"

Gelecek 25 yıl içinde dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşmasının ve bu nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşamasının öngörüldüğünü belirten Emine Erdoğan, halihazırda dünya genelinde her yıl 2 milyar tondan fazla belediye katı atığının üretildiğini ve 2050'de bu rakamın, 3,8 milyar tona ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünün, insan sağlığını tehdit eden, sera gazı emisyonlarını artıran ve ekonomilere ciddi yükler getiren küresel bir kriz olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

Üstelik bugün bile 2 milyardan fazla insan, temel atık toplama hizmetine erişemiyor. Bu tablo bizlere açıkça gösteriyor ki sürdürülebilir ve çevre dostu şehirleri mümkün kılacak, köklü bir değişime ihtiyacımız var. Çünkü şehirler, toplumların ruhunu ve değerlerini yansıtan aynalardır. Bugün bu aynalara baktığımızda tüketim kültürünün, tüm toplumların ortak kimliği haline geldiğini görüyoruz. İşte bu yüzden, medeniyet birikiminden beslenen ve sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Ancak bu sayede verimlilik ilkesiyle yönetilen atığın azaldığı ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştığı döngüsel şehirler kurabiliriz.

"HER TOPLUM, DOĞAYA UYUM SAĞLADIĞI ÖLÇÜDE HAYATTA KALMIŞTIR"

Yaşanan çevre sorunlarının temelinde doğayı bir ham madde deposu olarak gören anlayışın yattığını belirten Emine Erdoğan, insanlığın, tarih boyunca doğayla ahenkli bir ilişki kurmayı başardığını anımsattı. Erdoğan, şunları kaydetti:

Her toplum, kendi inanç ve medeniyet değerleri çerçevesinde bir çevre ahlakı inşa etmiş, doğaya uyum sağladığı ölçüde hayatta kalmıştır. Bu deneyimden bizlere eşsiz bir çevre kültürü mirası kaldı. Şimdi, bu mirası yeniden hatırlamalı, yerel bilgiyi araştırmalı, korumalı ve çağımızın sorunlarına rehberlik edecek bir bilgelik kaynağına dönüştürmeliyiz. Bizler, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak, dünyanın dört bir yanındaki en iyi uygulamaları görünür kılmayı ve bunları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı seminerin, gelenekle bilimin buluştuğu ve ilhamını yerel hafızadan alan yeni çözümlerin şekillendiği bir platform olacağına yürekten inanıyorum.

Emine Erdoğan, CityNet Genel Sekreteri ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi Vijay Jagannathan'a sıfır atık vizyonuna verdiği güçlü destek ve ortaya koyduğu liderlik için de şükranlarını sundu.