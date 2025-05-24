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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Aile Forumu'na ilişkim paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, aileyi küresel ölçekte hak ettiği saygın konuma yükseltmenin önemine dikkat çekti.

"YALNIZLAŞTIRILMIŞ BİR DÜNYA İNSANLIĞIN KADERİ OLMAMALI"

Uluslararası Aile Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünyanın insanlığın kaderi olmaması gerektiğini belirtti.

"AİLEYİ YENİDEN HAK ETTİĞİ SAYGIN KONUMA YÜKSELTEBLİRİZ"

Emine Erdoğan, “El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz” diyerek, mutlu ailelerin tüm insanlığın ortak paydası olmasını temenni etti.

FORUM, AİLE KURUMUNUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde “Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu’na ilişkin bir video da yer aldı.

Forum, aile kurumunun önemine dikkat çekmeyi ve dünya genelinde dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.