Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Genç Kanalı Açılış Töreni'nde

Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar veriyor.

"AZİZ MİLLETİMİZİN VE İSLAM ALEMİNİN LEYLE-İ MİRAÇ'INI TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. TRT Genç televizyon kanalımızın açılış etkinliği vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın, bilhassa gençlerimizi burada, milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.



Sözlerimin hemen başında aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah, Miraç gecesinin feyzi ve hürmetiyle Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir tarafında zulüm gören kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.

"BUGÜN YAYIN HAYATINA BAŞLAYAN TRT GENÇ KANALIMIZIN HAYIRLI OLMASINI TEBRİK EDİYORUM"

Bu kıymetli programı tertip eden TRT’mizi, TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, TRT Genç’in yayına hazır hale gelmesine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum.



Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç televizyon kanalımızın gençlerimize, ailelerimize, medyamıza ve milletimize hayırlı olmasını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle 31 Ocak’ta yayın hayatına başlamasının 56. yıl dönümünü kutlayacak olan TRT Televizyonu’nu da tebrik ediyor, tüm TRT çalışanlarımıza başarılarla dolu daha nice yıllar diliyorum.

"TÜRKİYE'Yİ VE DÜNYAYI UZUN YILLAR TRT'DEN TAKİP ETTİK"

Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, Türkiye’nin hem belleği hem de geleceği olan TRT, yayın hayatı boyunca ülkemizde ve dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti.



TRT muhabirleri ve TRT kameramanları, kimi zaman canlarını tehlikeye atma pahasına Türkiye’yi dünyadan, dünyayı Türkiye’den haberdar ettiler. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı; biz de Türkiye’yi ve dünyayı uzun yıllar TRT’den takip ettik.



Sadece habercilikte değil, diziden belgesele, sinema filmlerinden spora, kültüre, sanata ve müziğe kadar her alanda TRT, hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. Bizim kuşak ve bizden sonraki nesil TRT ile büyüdü dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız.



Zaman zaman TRT Arşiv’de o eski yıllara ait kesitleri seyrettikçe, nostaljiyle birlikte Türkiye’nin ve dünyanın nereden nereye geldiğini de yeniden hatırlıyoruz.

"TRT, MİLLİ DEĞERLERİMİZİN ADETA BİR SETİ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Kimliğiyle TRT, bugün de çok önemli bir misyon üstleniyor. Enformasyon ve kültür savaşlarının insanlığın gündemini belirlediği bir dönemde TRT, hakikat mücadelesini en güçlü şekilde verirken, iyiyi, doğruyu ve hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin adeta bir seti olarak karşımızda duruyor.



Bugün açılan TRT Genç kanalımızı, bu çabaların gençlerimize uzanan en somut tezahürlerinden biri olarak görüyorum.



TRT Çocuk ile yıllardır miniklerimize yönelik yayın yapan, dijital içerik üreten kurumumuzun şimdi de gençlerimizi sorumlu yayıncılık anlayışıyla buluşturmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

