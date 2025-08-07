Abone ol: Google News

Emniyet vatandaşları kişisel verileri talep edenlere karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak kişisel verilerini talep edenlere karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 03:21
Emniyet vatandaşları kişisel verileri talep edenlere karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada son günlerde bazı şahısların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak ve kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak vatandaşlardan kişisel verilerini talep ettiğine yönelik bildirimler alındığı belirtildi.

"ŞÜPHELİ BİR DURUMDA GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLGİ VERİN"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir.

DMM sahte diploma iddialarına belgeleriyle cevap verdi DMM sahte diploma iddialarına belgeleriyle cevap verdi

Gündem Haberleri