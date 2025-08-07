Emniyet vatandaşları kişisel verileri talep edenlere karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada son günlerde bazı şahısların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak ve kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak vatandaşlardan kişisel verilerini talep ettiğine yönelik bildirimler alındığı belirtildi.

"ŞÜPHELİ BİR DURUMDA GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLGİ VERİN"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: