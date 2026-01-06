En düşük emekli aylığı için toplantı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, aralık ayı enflasyonu açıklandı.

Böylelikle temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları belli oldu.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

Kamu çalışanlarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak zamlı maaşları netleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR

Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL, 6 aylık kesinleşen zam oranıyla birlikte 2 ban 57 TL zamla birlikte 18 bin 939 TL liraya çıktı.

KRİTİK TOPLANTI

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre en düşük emekli aylığı için bu hafta gerçekleştirilecek.

TOPLANTI CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler katılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINA ÖRNEK

Kök maaşı 14 bin TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL oldu

Kök maaşı 14 bin 500 TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL oldu

Kök maaşı 15 bin TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL oldu

Kök maaşı 15 bin 500 TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL TL oldu

Kök maaşı 16 bin TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL TL oldu

Kök maaşı 16 bin 500 TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL oldu

Kök maaşı 17 bin TL olanların yeni maaşı 19 bin 72 TL oldu

Kök maaşı 17 bin 500 TL olanların yeni maaşı 19 bin 633 TL oldu

Kök maaşı 17 bin 500 TL olanların yeni maaşı 19 bin 633 TL oldu (tekrar)

Kök maaşı 18 bin TL olanların yeni maaşı 20 bin 194 TL oldu

Kök maaşı 18 bin 500 TL olanların yeni maaşı 20 bin 755 TL oldu

Kök maaşı 19 bin TL olanların yeni maaşı 21 bin 316 TL oldu

Kök maaşı 19 bin 500 TL olanların yeni maaşı 21 bin 877 TL oldu

Kök maaşı 20 bin TL olanların yeni maaşı 22 bin 438 TL oldu

KÖK AYLIKLARI ÖĞRENMEK İÇİN

Kök maaş ya da kök aylık, e-Devlet üzerinden “Emekli aylık bilgisi” kısmında aylık tutar olarak görülebiliyor.