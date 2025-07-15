En fazla vergi ödeyen ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Tax Foundation tarafından 2025 yılının marjinal gelir vergisi oranları yayınlandı. Yayınlanan rapora göre Avrupa’nın en fazla vergi ödeyen ülkeleri listelendi.

Avrupa genelinde yapılan araştırma sonucunda ülkeler arasındaki vergi yükü dikkat çekti. Raporda yer alan verilere göre Avrupa ülkeleri arasında marjinal gelir vergisi oranları %10 ile %55 arasında değişiyor.

Söz konusu araştırmada en az vergi yüküne sahip olan ülkeler Bulgaristan ve Romanya olurken en fazla vergi ödeyen ülkeler bakın hangileri oldu. İşte, en fazla vergi ödeyen ülkeler…

EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 10 ÜLKE

1-DANİMARKA: YÜZDE 55.9

2- FRANSA: YÜZDE 55.4

3- AVUSTRALYA: YÜZDE 55

4- İSPANYA: YÜZDE 54

5- BELÇİKA: YÜZDE 53.5

6- PORTEKİZ: YÜZDE 53

7- İSVEÇ: YÜZDE 52.3

8- FİNLANDİYA: YÜZDE 51.8

9- SLOVENYA: YÜZDE 50

10- HOLLANDA: YÜZDE 49.5

17- TÜRKİYE: YÜZDE 40.8