Endonezyalı turistlerin kar sevinci Taksim’de renkli görüntüler oluşturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğlene doğru aniden bastıran karla birlikte İstanbul’un bazı bölgeleri, yeni yılın ilk gününde karla kaplandı.

Beyoğlu da kardan nasibini alan ilçeler içinde yer aldı.

Kentin en yoğun turistik noktalarından Taksim’de etkisini artıran kar yağışı, meydanı kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

KAR MANZARASI KARŞISINDA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Yılbaşı tatili için İstanbul’a geldiği öğrenilen Endonezyalı turistler, kar yağışıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sıcak iklimi ile bilinen Endonezyalıların kar sevinci, görenlerin yüzünü güldürdü.

TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karın şiddetlenmesiyle Taksim Meydanı ve çevresi, adeta kartpostallık görüntüler sundu. Turistler, hem fotoğraf çekti hem de ilk kez gördükleri karın tadını çıkardı.