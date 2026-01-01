İstanbul Boğazı’ndaki 200 yıllık tarihi yalı rekor fiyata satışa çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zenginin parası yine çeneleri yordu...

Gündem İstanbul Boğazı'nın en ihtişamlı yapıları.

YALILARIN SATIŞI HIZLANDI

Son yıllarda İstanbul Boğazı'ndaki yalıların satış süreci hız kazandı.

Adını Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul’daki pek çok camiye elektrik getirmesiyle tanınan İTÜ Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar’dan alan yalı, yaz döneminde 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkmıştı.

YENİDEN SATIŞA SUNULDU

Ancak daha sonra satış kararından vazgeçilmişti.

Yalı, kısa süre önce yeniden satışa sunuldu.

REKOR BEDEL BİÇİLDİ

2’nci derecede tarihi eser konumundaki yalı için bu kez, 1 milyar 825 milyon lira bedel biçildi.

YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

2 kattan oluşan yalıda; 12 oda, 2 salon ve 7 banyo var. 200 yıllık yalı, yeni sahibini bekliyor.

39 metrekarelik rıhtıma cephesi bulunan Burhanettin Sezerar Yalısı, Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde yer alıyor.

BURHANETTİN SEZERAR YALISI'NIN TARİHÇESİ

1810'lu yıllarda inşa edilen yalının ilk sahipleri bir Fransız ailesiydi.

1933'te İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesi profesörlerinden Prof. Dr. Burhanettin Sezerar, yalıyı eşi Muazzez Sezerar adına satın aldı.

Sezerar, Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul'un pek çok camisini ilk kez elektriğe kavuşturan öncü isimlerden biri olarak tanınıyor.

1952'de vefatının ardından yalı eşine, sonra da oğlu Faruk Sait Sezerar ve gelini Fatma Behlül Sezerar'a geçti.

Aile, yalıyı restore ettikten sonra bir dönem Sultan Abdülmecid'in kızı Hanzade Sultan'a kiraya verdi. Günümüzde ise zarif bir restoran olarak hizmet veriyor.

DANTEL GİBİ SAÇAKLAR, BOYDAN BOYA BALKONLAR

Bembeyaz bağdadi ahşap mimarisiyle büyüleyen yalı, her katı baştan başa balkonlu ve dantel inceliğinde saçaklarla süslü.

Orta kısmı içerlek olan yapıda cumbası veya kayıkhanesi bulunmuyor; ancak tam ortadan bir duvarla ikiye bölünmüş tasarımı, arka cephesindeki boydan boya çıkma ve eliböğründelere dayalı detaylarıyla dikkat çekiyor.

Bahçesindeki mermer çeşme ise "şıkır şıkır akan sularıyla" yalının eteklerine iliştirilmiş bir şirinlik muskası gibi duruyor.

Ayrıca 39 metrekarelik özel rıhtımı da Boğaz'ın serin sularına doğrudan erişim sağlıyor.