Engelli ve eski hükümlülerin hibe başvuru sayısı yılda 6'ya çıkarıldı

Engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdama katılımı, toplumsal eşitliğin önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu kesimin üretim süreçlerine daha güçlü katılabilmesi için İŞKUR'dan önemli bir adım geldi.

ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİLERE BÜYÜK KOLAYLIK

ürkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına destek olan hibe programlarında başvuru sürecini kolaylaştıran yeni düzenlemeleri duyurdu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

BAŞVURU SAYISI YILDA 6'YA ÇIKARILDI

Engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimini kolaylaştırmak adına önemli adım atıldığı aktarılan açıklamada, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna hibe projelerini sunma zorunluluğunun kaldırıldığı, ve artık yılda sadece iki kez yapılan hibe başvurularının altıya çıkarılarak sürekli hale getirildiği duyuruldu.

"KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İSTİHDAM YAPISI İNŞA EDİYORUZ"

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın yılda 2 kez yaptığı başvuru sayısını 6'ya çıkararak sürekli hale getirdik. Zihinsel engelli bireylerin istihdamına odaklı yeni proje türü olarak 'Destekli İstihdam Projesi'ni ekledik. Hibe projelerini sınırlı kaynaklarla etkili ve verimli kullanacak şekilde yeniden düzenledik. Bu düzenlemeyle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir istihdam yapısını birlikte inşa ediyoruz. Yeni yönetmeliğimiz hayırlı olsun."