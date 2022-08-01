CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok net ifadeler kullandı. "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum, adayımız Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi için siyasi kulisler hareketlenmeye başladı.

Cumhur İttifakı seçimlerde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklarken, 6'lı masa ve muhafelet partilerinden resmi olarak adaylık açıklaması henüz gelmedi.

Muhalefet cephesinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için nabız yoklarken, adaylıkla ilgili önemli bir açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün FOX TV'de yayınlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında açıklamalarda bulundu.

"Adayımız Bay Kemal"

6'lı masa adına aday açıklamasında bulunamayacağını söyleyen Altay, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." dedi.

Engin Altay: Adayımız Bay Kemal

Erken seçim olmadığı takdirde AK Parti'nin oy oranındaki düşüşün çok daha fazla olacağını iddia eden CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Erken seçim çağrısı yaptı

İktidarın bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini belirten Altay, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar." dedi.

"5'inci parti olursa dua etsin"



Erdoğan'ın, 1999-2002 sürecini unutmaması gerektiğini söyleyen Altay, "Rahmetli Ecevit 3 yıl içinde 22'den 1'e düştü. O dönem parlamentoda 5 siyasi partinin hepsi parlamento dışı kaldı. Yani Erdoğan, eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin." diye konuştu.

"Bu kış böyle geçmez"

Kasım ayında seçim olma ihtimalinin hala olduğunu belirten Altay, "Her şeye rağmen yaz geçiyor. Elektrik faturaları düştü, doğalgaz kombi yakmıyoruz ama bu kış böyle geçmez." ifadelerini kullandı.