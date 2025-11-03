Engin Çağlar'ın öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanat camiasını sarsan ölümde yeni gelişme...

31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sanatçı Engin Çağlar'a çarptı.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü.

Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay O., adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.