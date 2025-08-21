Ensonhaber Bolu'da: Yangında son durum ne

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları için tüm ilgili kurumlar, hava ve kara araçlarıyla, özveriyle mücadeleye devam ederken son yangın haberi Bolu'dan geldi.

Mengen ilçesinde öğle saatlerinde orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı..

İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

7 helikopter, 23 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi, 145 personelle yapılan hızlı müdahale sonucu alevler, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

KORİDORLAR AÇILIYOR

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler bir yandan da yeşil vatanı korumak için ormanın içinde koridorlar açıyor..

Açılan yollarla bölgedeki kıvılcımlar nedeniyle olası bir yangına arazözlerin anında müdahale etmesi kolaylaştırılıyor.

MÜDAHALELERE HAVADAN DESTEK

Alevlerle mücadele eden ekiplere ise sabah saatlerinde hava desteği sağlanacak. Günün ilk ışıklarında 4 adet helikopter bölgeye gelerek kara ekiplerine havadan müdahale desteği vermesi bekleniyor.

ENSONHABER BOLU'DA

Yangın alanında devam eden çalışmaları yerinde takip etmek üzere Mengen ilçesinde bulunan Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber yazarı Adem Metan, bölgeden son durumu aktardı..

YANGINDA SON DURUM

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede sayılı ülkelerden bir tanesi olduğunun altını çizen Adem Metan, şu ifadeleri kullandı:

Bizim bulunduğumuz noktada onlarca arazöz var, arka tarafta da iş makinesi arazözlere yol açıyor. Dolayısıyla yangınlar kontrol altına alınıyor, çalışmalar devam ediyor'un arka kısmı burası.



Bu iş makinesi 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyor.



Neden? Çünkü çıkabilecek bir rüzgara karşı Orman Genel Müdürlüğü'ne ekipler burada bir aksiyon almak zorunda.



Bolu Orman Bölge Müdürü'müz de burada, birebir takip ediyor çalışmaları. Rüzgarın seyri yarın yangını daha farklı bir noktaya çıkarmasın diye bir mücadele var.



Bizim de bunları göstermemiz lazım. Türkiye'de maalesef hep şöyle oluyor: "Helikopter niye gelmedi?", "Uçak niye gelmedi?" , "Kaç tane arazöz var?"..



Bakın kaç tane ekip burada bekliyorlar, iş makinesi yolu açıp konumlandırma yapılacak. Bu insanların emeklerini görmek lazım, saatlerdir büyük bir mücadele var.

"SAHADA BÜYÜK BİR ÇALIŞMA VAR"

Metan, iş makineleriyle hattın açılmasının önemini ise şu ifadelerle dile getirdi: