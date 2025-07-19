Ensonhaber ustalara mikrofon uzattı: Çırak bulamayan esnaf dertli

Bir zamanlar sanayilerde çıraklar iş öğrenir sonra kalfalığa kadar yükselir, ardından usta olur ve kendilerine yeni iş yerleri açarlardı.

Bu gelişim yaşam tarzlarının gelişmesiyle, gençlerin beklentilerinin artmasıyla ve eğitim süresinin zorunlu olduğu kısım artınca tersine döndü.

MESLEKLER KAYBOLUYOR

Zamanla çırak bulunamadığı için kaybolan meslekler oluştu.

Sanayide çırak bulamamak sorunu giderek artmaya devam ederken esnaf, bu dertten muzdarip olduğunu söylüyor.

ENSONHABER USTALARA MİKROFON UZATTI

Çoğu konuda olduğu gibi vatandaşların nabzını tutan Ensonhaber muhabiri Taha Gecü, sanayiye giderek ustalara mikrofon uzattı.

"GELEN ÇIRAK PARAYA DÜŞÜYOR"

Yetiştirecek çırak bulamamaktan dert yanan esnaflar, gençlerin önceliğinin iş öğrenmek değil para kazanmak olduğunu söyledi.

"Çırak bulamıyoruz, çırak sıkıntımız çok." diyen esnaf, "Kendi oğlumu getirdim, evde bilgisayarla oynayana kadar gelsin burada meslek öğrensin. Gelen çırak paraya düşüyor. Dertleri iş öğrenmek değil. Bizim zamanımızda öncelikle işi öğreneyim, elime altın bileziğimi alayım diye düşünürdük ama şimdi böyle değil. Çırağa şimdi bir şey diyemiyorsun, kızıyorlar hemen." ifadelerini kullandı.

"BU MESLEĞİ YAPANLAR MEMURUN 3-4 KATI PARA KAZANIYOR"

Bu mesleğin altın olduğunu ifade eden diğer bir esnafta, "Düzgün bir çırak çalışırsa haftalık 5 bin alır. Bu meslek bir altın, şu an bu mesleği yapan belli bir süre sonra altına araba çekiyor, daire alabiliyor maddi durumu çok düzeliyor. Bu mesleği yapan biri, memurun 3-4 katı para kazanıyor. Dükkan sahibinin kazancını söylemiyorum bile." diye konuştu.

"PARA İÇİN GELENLERE GÜLE GÜLE DİYORUM"

"Buraya çok çırak geldi, ben cumartesi çalışmam diyen de oldu. İlk geldiklerinde 'Kaç para alacağım' diyenlere 'güle güle' diyorum. Buraya para kazanmak için geliyorsa o usta olmaz." diyen bir esnaf ise, "Eski ustalar gerekirse bize dayak bile atardı, işi yapamadığımız zaman ceza bile alırdık. Burada ayrı bir dayak yerdik eve kaçınca ayrı. Tekrar buraya gelirdik, bu işi böyle öğrendik. Şu anda bunları yapamıyoruz. Çıraklığın kazancı, geleceğe yatırımdır, koluna altın bileziği takmaktır." dedi.