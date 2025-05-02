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Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

2025 HEDEFLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Adeta şantiye alanına dönen bölgede iki yılın sonunda 203 bini aşkın konutun teslimi yapılırken çalışmalar son sürat sürüyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.

ENSONHABER VATANDAŞLARA SORDU

Ensonhaber ekipleri ise sahaya inerek, vatandaşlara her kesimden takdir toplayan çalışmaları sordu.

Vatandaşlara "Deprem bölgesinde şu ana kadar kaç konut yapılmıştır" sorusunu yönelten muhabirler, dikkat çeken cevaplar aldı.

Devletin gereken her şeyi yaptığını söyleyen vatandaşlar, şu ana kadar 203 bin konutun tamamlandığını öğrendiklerinde memnuniyetlerini dile getirdi.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Bazılar İSE 203 bin rakamını duyunca şakınlıklarını 'Maşallah' sözleriyle dile getirdiler.

"HELAL OLSUN"

203 bin konut rakamının önemli çalışmalar sonucu elde edildiğini belirten vatandaşlar, 'Helal olsun' ifadesini kullandı.