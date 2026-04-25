Ensonhaber vatandaşlara sordu: 500 bin konut 2028 yılına yetişir mi?

Türkiye, tarihi konut projesine imza atıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde başlatılan proje ile 81 ilde 500 bin konut yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağında vatandaşların büyük bir merakla beklediği 100 bin konutluk dev projede, kura çekimleri bugün başlarken kura çekiminin toplam 3 gün süreceği açıklandı.

ENSONHABER VATANDAŞLARA SORDU

Proje vatandaşlar tarafından büyük bir rağbet görürken Ensonhaber, sokağa inerek vatandaşların nabzını tuttu.

Vatandaşlara mikrofon uzatan Ensonhaber, proje hakkında düşünülenleri ve 500 bin konutun 2028 yılına yetişip yetişmeyeceğini sordu.

"VERDİKLERİ SÖZÜN HEPSİNİ TUTTULAR"

Vatandaşlardan biri, "Bu akşam da rüyamda gördüm. Tayyip'ten anahtarımı alıyordum. Verdikleri sözün hepsini tuttular." dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Murat Kurum söylüyorsa doğru söylüyordur; seviyoruz, kalbi temiz, yüzü güzel bir insan." ifadelerini kullandı.

"GÜVENİMİZ TAM"

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen bir vatandaş, "Deprem bölgesinde zaten muhteşem bir iş çıkardılar. Depremzedeler şu anda mutlu, evlerine yerleşti." diye konuştu.

Evlerin zamanında teslim edileceğine inandığını ifade eden bir başka vatandaş ise "Devletimiz bütün sözünü tutacaktır, güvenimiz tam. İnşallah 2028'de ihtiyaç sahipleri evlerine kavuşur." sözlerini sarf etti.

8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

500 bin sosyal konut projesine toplam 8 milyon 840 bin kişi başvururken, kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin 766 başvuru geçerli sayıldı.

En yüksek başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan geldi.

YÜZDE 10 PEŞİN, 20 YIL VADE

Kurada hak sahibi olanlar hemen ödemeye başlamayacak. TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemeler başlayacak.

Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak.

2 YILDA TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

81 ili kapsayan sosyal konut hamlesinin en büyük payını alan İstanbul'da, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına hız verilecek.

Belirlenen takvim doğrultusunda, hak sahiplerine konutlarının kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.