EPDK duyurdu: Türkiye'nin doğalgaz ithalatı azaldı Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon metreküp oldu.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mart ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı.

Rapora göre, ithalatın 3 milyar 75 milyon 26 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 242 milyon 43 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

İthalat azaldı

Toplam doğalgaz ithalatı, geçen yılın mart ayındaki 4 milyar 557 milyon 77 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 5,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon 70 bin metreküpe geriledi.

Martta en fazla doğalgaz ithalatı, 1 milyar 806 milyon 83 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 20 milyon 93 bin metreküple Azerbaycan, 247 milyon 50 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 518 milyon 76 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 7,4 arttı

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi martta yıllık bazda yüzde 5,4 artarak 5 milyar 960 milyon 50 bin metreküpe yaklaştı.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 13,7 artışla 1 milyar 170 milyon 12 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 6,5 azalarak 996 milyon 44 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise martta yüzde 7,4 artarak 2 milyar 945 milyon 89 bin metreküp oldu.

Doğalgaz stok miktarı azaldı

Türkiye'nin doğalgaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 düşüşle yaklaşık 4 milyar 141 milyon 25 bin metreküp oldu.

Doğalgaz stokunun yaklaşık 3 milyar 768 milyon 62 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 372 milyon 63 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)