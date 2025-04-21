Erbaş'tan Papa Franciscus için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Katolik dünyasının ruhani önderi ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

"GAZZE İÇİN BİRLİKTE ÇAĞRI YAPMIŞTIK"

Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bir yıl önce 13 Nisan 2024 tarihinde kendisini ziyaret etmiş, Gazze'de yaşanan soykırımın sonlandırılması konusunda tüm insanlığın harekete geçmesi için birlikte çağrıda bulunmuştuk. Kendisi de cami, kilise, çocuk, kadın, masum demeden Gazze'de gerçekleştirilen saldırılardan dolayı büyük acı duyduğunu ifade etmişti. Katolik vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Katolik dünyasına taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum.