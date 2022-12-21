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    Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

    Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de ağırlanıyor. İki lider, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
    • 21.12.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:05
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    Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde törenle karşıladı.

    Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar da yer aldı.

    Baş başa görüştüler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, merdivenlerde tokalaşarak objektiflere poz verdi.

    Erdoğan ve Sall, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

    Ortak basın toplantısı yapılacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna resmi öğle yemeği verdi.

    AA’nın haberine göre iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

    Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi #1


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