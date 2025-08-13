Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: Silahlarını teslim etsinler, terör bitsin

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik...

Bu iki isim her zaman kalplerde yaşayacak ve unutulmayacak.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin sekizinci yılında da unutulmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, büyük fedakarlıklarla daha fazla annelerimizin canı yanmasın diye Terörsüz Türkiye sürecini başlattı.

Bu sürece destek veren isimlerden olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, konuştu.

"YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ ANNELERE, BİTSİN ARTIK"

Abdurrahman Uzun'a konuşan Bülbül, şöyle dedi:

Bu süreci onaylayacak olan benim Eren'imi getirecek. Gelecek mi Eren, gelmeyecek. Evlatlar katledilirse, aynı benim yerimde olup evladının başında ağlayan annelere yazık, günah değil mi? Bu süreç burada bitsin.

"SİLAHLARINI TESLİM ETSİNLER"

Silahlarını teslim etsinler, benim yanıma gelmesinler ama terörü bitirsinler, bitsin. Benim evladım şehit edildi. Olmasın bir daha. Bitsin bu, yeter ki bitsin.

"TERÖR BİTSİN DEDİM, BANA NELER DEDİLER"