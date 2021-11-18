Siirt kırsalındaki hain teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, 700 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için başlatılan operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Siirt ilinde de operasyon için düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nu başlattı.

700 PERSONEL GÖREVDE

Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 700 personel katıldı.

Eren Kış-5 Operasyonu başlatıldı