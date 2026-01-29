SON DAKİKA! TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama

- TÜPRAŞ İzmit rafinerisindeki 417 numaralı benzin tankında patlama oldu.
- Patlama sonrası gökyüzü yoğun dumanla kaplandı ve ekipler hızla müdahale etti.
- Can kaybı ve yaralanma olmadı, alevlenme kısa sürede kontrol altına alındı.
Kocaeli'de korku dolu anlar..
Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde 417 numaralı benzin tankında patlama meydana geldi.
GÖKYÜZÜ SİYAH DUMANLA KAPLANDI
Nedeni henüz belirlenemeyen patlamanın ardından gökyüzünü yoğun duman kapladı.
PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Rafineri personeli tedbir amacıyla tahliye edildi.
Patlamada, can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtilirken, geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA
Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmit rafinerisinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını, olaydan etkilenen bulunmadığını açıkladı.
"KONTROL ALTINA ALINDI"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir.