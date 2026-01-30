Trump'ın planı Yunanistan'da tedirginliğe neden oldu: Türk-Yunan ilişkileri değişecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan'da Avrupa Birliği işlerine odaklı yayın yapan Euractiv'in analizinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Gazze'de savaşı sonlandırmayı ve yeniden imarı hedefleyen Barış Kurulu'na ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin lehine sonuçlanacağı konusunda Atina'nın endişelerini kaleme aldı.

Sarantis Michalopoulos'un kaleme aldığı analizde Trump'ın iş odaklı yaklaşımının bölgede yeni bir siyasi uzlaşıyı getirebileceği belirtildi ve "Atina, Trump'ın barış planında Türkiye'nin bir tuzak kurmasından endişe ediyor" denildi.

Analizde, "Hiçbir AB üyesinin Barış Kurulu'nda yer almamasına rağmen Türkiye'nin varlığı Yunan dış politikasının temel argümanlarını göz ardı edilebilir" değerlendirmesi yapıldı.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ MESELEYE MÜDAHALE EDEBİLİR"

Trump'ın barış planının Gazze ile sınırlı kalmayacağı ve kurulun Yunanistan'ın çözülmemiş anlaşmazlıklarına kadar yetki alanının genişlediğine vurgu yapıldı.

Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları konusundaki anlaşmazlığına değinen Michalopoulos, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesini imzalamadığını hatırlattı.

Bu yüzden Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol rezervlerinden yararlanamadıklarını belirten Michalopoulos, yeni kurulun BM etkisini zayıflatacağına ilişkin endişelerini dile getirdi.

"YUNANİSTAN İÇİN TEHLİKE"

Yunan yayın organı Army Voice ise söz konusu analizi, "Trump'ın Türkiye ile kurduğu Barış Kurulu, Yunanistan için bir tehlike olarak görülüyor ve Yunan-Türk ilişkilerinin bağlamını değiştiriyor" şeklinde servis etti.

Trump'ın Türkiye merkezli planındaki asıl tehlikenin 'Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki gündemini Washington'un doğrudan etki edebileceği şekilde masaya yatırmak' olduğunu belirtildi.