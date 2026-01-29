Murat Sancak tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak oldu.

TUTUKLANDI

'Bahis ve kara para aklama' iddialarıyla mahkemeye sevk edilen Sancak'ın tutuklanmasına hükmedildi.

Sancak, kararın ardından Metris T Tipi Ceza Evi'ne gönderildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Bugün itibariyle soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak tahliye oldu.

EV HAPSİ VERİLDİ

Sancak hakkında ‘ev hapsi’ kararının verildiği duyuruldu.

Sancak, yaklaşık olarak 1 ay cezaevinde kaldı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Sancak, cezaevinde bulunduğu süre içinde kulüp taraftarları için mektup yazmıştı.

Hakkında 'bahis ve kara para aklama' iddiasıyla tutuklama kararı verilen Sancak yazdığı mektupta suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu süreçte kırdığım ve üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. Benim hakkım sizlere helal, sizler de hakkınızı bana helal edin. Son nefesime kadar, uzaktan da olsa hep Adana Demirspor'u destekleyeceğim. Böyle olmasını asla istemezdim..." demişti.

ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında Sancak'la ilgili,"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK" ifadeleri yer almıştı.