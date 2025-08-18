Ersan Diamond olarak tanınan kuyumcu fenomen gözaltına alındı

Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond gözaltında...

Emniyet, suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ERSAN DİAMOND GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında ünlülerin kuyumcusu olarak tanınan sosyal medyada mağazasının ismi Ersan Diamond adı ile kullandığı hesaplarla fenomen haline gelen Ersan Gülmez de

Gülmez'in Selahattin Yılmaz suç örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürüldü.

ÜNLÜLERİN KUYUMCUSU

Daha önce usulsüz çakarlı araç kullandığı da ortaya çıkan Ersan Diamond ünlülere pahalı mücevher, çanta, saat ve tablo gibi lüks takı ve aksesuarlar satıyordu.

Bu yönüyle Gülmez, ünlülerin kuyumcusu olarak anılıyordu.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Gülmez, ürünlerini sosyal medya hesaplarından tanıttığı videolarla fenomen haline geldi.

Gülmez'in organize suçlarla bağlantısı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.