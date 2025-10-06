Ersan Şen: Genel af çıkacak

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem'de 'genel af' var.

Sosyal mecralarda genel bir af düzenlemesi gelecek mi tartışmaları yaşanırken önemli bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Ersan Şen, Ensonhaber canlı yayınında olası af düzenlemesiyle ilgili konuştu.

"EVET, GENEL AF ÇIKACAK"

"Af çıkacak mı?" sorusuna "Evet, çıkacak" cevabını veren Şen, "Bu klasik bir genel af değil, infaz düzenlemesi şeklinde olacak." ifadelerini kullandı.

Şen, "Covid döneminden kalan adaletsizliği ortadan kaldırmak gerekiyor." diyerek, kapsamlı bir düzenleme beklentisine işaret etti.

"BEKLENTİLER VAR"

Programın moderatörü Çağlar Cilara'nın "Ama çok net bir af çıkacak diyorsunuz" şeklindeki sözlerine Şen, şu yanıtı verdi:

Tabii canım. Yani bir genel af ne olacak şimdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel komisyon toplantılar yapıyor.



Neticede bir infaz düzenlemesi yapılacak. Beklentiler var.

"PKK, FETÖ VE UYUŞTURUCU GİBİ SUÇLAR HARİÇ TUTULUR"

Affın kapsamına ilişkin konuşan Şen, terör ve ağır suçların bu düzenlemeden yararlanamayacağını belirterek, "PKK, FETÖ, uyuşturucu, cinsel istismar gibi suçlar kapsam dışı olur. Ama basit yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlarda indirim gelebilir." ifadelerini kullandı.

"TARİH BELLİ OLABİLİR"

Ersan Şen, düzenlemenin olası tarihine ilişkin de dikkat çeken bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

Eğer bir af veya af benzeri düzenleme yaparlarsa, bu ya 1 Ekim 2024 ya da 22 Ekim 2024 tarihinde olur.



Bu tarihler Sayın Bahçeli’nin süreci başlattığı günlerdir.

"HERKESE YAYILMASI GEREKİR"

Affın sadece belli kesimlere uygulanmasının tepkilere yol açacağını belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bunu sadece bir kesime getirirseniz millet tepki gösterir.



Eline silah alanla almayan ayrılabilir ama adalet herkese eşit uygulanmalı."

"YAPACAKSANIZ DÜZGÜN YAPIN"

Kendisi af karşıtı olduğunu belirten Şen, "Yapacaksanız doğru düzgün yapın, yoksa hiç yapmayın.

Anayasa buna imkân veriyor ama tedbirler şart. Suça karışmazsan, etmezsen gibi şartlara bağlanmalı." şeklinde konuştu.

