Ersan Şen: Muhalefetin ideologlara değil sosyologlara ihtiyacı var

Ramazan ayında hayır işleri arttı fakat ortaya olumsuz görüntüler de çıktı.

Bazı yardım faaliyetleri izdihama neden olurken muhalefet, sosyal medyada gündem olan bu görüntüleri siyasi rant için kullanmaya başladı.

Elazığ Halk Ekmek büfelerinde normalde 10 lira olan ekmeğin ramazan ayı boyunca 5 liradan satışa sunması nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve ücretsiz pide dağıtımında yaşanan izdiham görüntüleri bunların başında geliyor.

Muhalefetin bu manzaraya yaklaşımına tepki gösteren Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFET YİNE ANLAMADI"

Muhalefetin ideologlara değil sosyologlara ihtiyacı olduğunu belirten şen şu ifadeleri kullandı:

"Pideler kapışıldı, görüntüleri sosyal medyada servis edildi, sonra bunlar normal mi denildi, Türkiye Yüzyılında bunlar olur mu denildi? Ülkede açlık yok arkadaş, bu görüntüleri yanlış değerlendirenler var. Bu görüntüler üzerinde muhalefet yaparsan, kaybedersin! Kardeşim kuyruk fotoğrafları, pideye hücum görüntüleri kimseye bir şey kazandırmaz, vatandaşı aç olsa tepkisi farklı olur, onun için bu değerlendirme yanlış. Ha yoksullaşma de, alım gücü düştü de, kişi başı gelir 18 bin dolarsa, herkes bunu alıyor mu de, bunu anlarım.

Vatandaş yardıma, ucuz ürüne “Allah razı olsun” diyor, kendisi ile dalga geçilmesini sevmiyor, bunu anlayın artık, biraz gerçekçi olun, milletle dalga geçmeyin. Siz lütfen sokağı dinleyip, sorunlara çözüm getirin, kuyruklara, pideye hücuma gerek kalmayacağını anlatın!

Muhalefetin anlamadığı şu; bu insanlar gerçekten aç olduklarından bedava pideye hücum etmiyorlar, insanlarda ucuzu önce kapma, bedava dağıtılanı alma refleksi var. Maalesef insanlarda bu var.

"MUHALEFETTE İDEOLOGLARA DEĞİL SOSYOLOGLARA İHTİYAÇ VAR"

Açılışa özel tencerede indirim yapan mağazalar var, mağazanın önüne yatan, saatlerce bekleyen var. Aslında tencereye de ihtiyaçları yok, aynı insanlar Kapalıçarşı’da altın almak için kuyruk oluyorlar. Et kuyruğuna geceden giriyor, sonra ne diyor kasaplar pahalı satıyor, Devlet sayesinde ucuz et alıyoruz, bitti!

Açlık yok diyorum, işte sorunun asıl cevabı burada. Aç olsa ne yapar, ama ne yapıyor, millet aç olmadığından, fırsatları kolluyor.

Devletin Tarım Koop diye süpermarketleri var, sonuç ne? Zarar, herkes vergi ödüyor, oradan sübvanse ediliyor, ben ucuza satıyorum algısı yetiyor, aynı şey et, balık için de geçerli.

CHP Kadıköy Belediyesi Ramazan çadırı kurmuş belediyenin önüne, Kadıköy’de yoksul kaç kişi var, İstanbul’un en zengin ilçesi, ama bakıyoruz ana baba günü iftardan bir saat önce çadırın önünde kuyruk var!

Muhalefetin bunu anlaması için Türkiye'yi tanıyan sosyologlara ihtiyacı var, ideologlara değil!