Ersan Şen'den Özgür Özel'in Maduro paylaşımına tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ERSAN ŞEN'İN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Türkiye gündeminin nabzını tutan Ensonhaber, birbirinden önemli konukları YouTube kanalında ağırlamaya devam ediyor.

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde yayınlanan programın konuğu, bu kez Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen oldu.

ERSAN ŞEN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Ersan Şen, programda gündemde yer alan önemli başlıklara ilişkin görüşlerini aktardı.

Şen'in konuşmasında dikkat çeken konu başlıklarından biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Devlet Başkanı Nicolas Maduro' paylaşımı oldu.

"BUNU YAPARSAN KAYBEDERSİN"

Ersan Şen'in konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bunu yaparsan kaybedersin. Diyor ki kendisi AK Partili belediyeleri de çağırın. MHP'li belediyeleri de çağırın. Onlardan bizim oy almamız lazım. Ortada yüzde 50 artı 1 gerçeği var. Kardeşim böyle yaparak olmaz. Olamaz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İNGİLİZ SİYASETÇİYE YAPTIĞI ŞİKATYETİ ANIMSATTI

Ben öyle paylaşımlarda bulunanları da bilmiyorum. Aynı o fotoğrafa yer verip Photoshop mu neyse, Yunanlı siyasetçinin yaptığı yanlış. Propaganda.



Özgür Özel'in Belçika'da İngiliz o siyasetçiye veyahut devlet görevlisine söylediği gibi "Siz de Sayın Erdoğan'la görüşüyorsunuz kardeşim" demesinde yaptığı hata gibi.

"ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANI OLSAYDI HADDİNİ Mİ BİLDİRECEKTİ?"

Bu tür paylaşımlar, bu fotoğrafa iyi bak gibi demeler ya da Maduro konusunda Trump'a neden haddini bildirmedin gibi... Sayın Özgür Özel Cumhurbaşkanı olsaydı haddini mi bildirecekti? Hiçbir şey yapamaz. Ne yapacaksın? Ekonomide tam bağımsız olursan sesini yükseltebilirsin. İktisadi bağımsızlığın olursa, siyasi bağımsızlığın da olur. O zaman O 'Ey Trump'ı' söyleyebilirsin.

"CUMHURBAŞKANININ YAPTIĞI AÇIKLAMAYI DOĞRU BULUYORUM"

Ben şu anda Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamanın doğru ama Türkiye'nin ekonomi, iktisadi bağımsızlığı bakımından da bunun sağlanıp sesimizi yükseltecek dönemleri görmek istediğimizi söylüyorum.

"ÖZGÜR ÖZEL BOYKOTU YANLIŞ ANLADI"

Açıklamalarında Özgür Özel'in boykot kararına da değinen Şen, son olarak şöyle konuştu:

Özgür Özel boykottan vazgeçtiğini söyledi.



Önce boykot meselesinden başlayalım. Onu Sayın Özgür Özel, o dönemde 19 Mart'ta yanlış anladı.

"ÖZGÜR ÖZEL KENDİ İŞİNE GELEN GELMEYEN ÜZERİNDEN BİR BOYKOTA ÇEVİRDİ"

Esasında Saraçhane'ye gelen gençler bir süreci protesto etmek için geldiler. O dönemde özellikle bu üniversitelerde, kantinlerde, kafelerde, çay, kahve ile ilgili anormallik alım gücünün düşmesi, bunlara karşı bir duruş vardı.



Gençler, bunların dile getirilmesini, önlenmesini istiyorlardı. Fakat Sayın Özgür Özel kendi işine gelen gelmeyen üzerinden birdenbire listeyle, zaten esnaf can çekişiyor, bir boykota çevirdi.

"AMA OLAN OLDU BİTEN BİTTİ"

Özgür Özel'in boykot kararından dönmesinin yerinde bir karar olduğunun altını çizen Şen, "Elbette bunun bir sonucu, hedefi veyahut da faydası olmazdı. Bence bu kararından geç de olsa dönmesi isabetli olmuş.

Ama olan oldu biten bitti. Zarar gören esnaf o dönemde gördü." ifadelerini kullandı.

"GENÇLER CHP'DEN UMUT IŞIĞI GÖREMİYOR"

Son olarak gençlerin CHP'de umut ışığı göremediğini vurgulayan Şen, "Ana sıkıntı CHP'den ve Özgür Özel'den bir vitrin vizyon istiyorlar." dedi.