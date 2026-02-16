Kasım Garipoğlu'nun +18 site ağı sahibi olduğu tespit edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun, Çin merkezli +18 yetişkin içerikli bir internet sitesinin sahibi olduğu ortaya çıktı.