Kasım Garipoğlu'nun +18 site ağı sahibi olduğu tespit edildi

- Kasım Garipoğlu hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
- Garipoğlu'nun, Çin merkezli +18 yetişkin içerikli bir siteye sahip olduğu tespit edildi.
- Sitenin uluslararası faaliyet yürüttüğü ve mali incelemelere tabi tutulduğu belirtiliyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişliyor.
Soruşturma kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
YETİŞKİN İÇERİKLİ İNTERNET SİTESİNİN SAHİBİ ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu’nun, Çin merkezli +18 yetişkin içerikli bir internet sitesinin sahibi olduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, söz konusu sitenin, uluslararası ölçekte faaliyet yürüttüğü ve gelir akışının yurt dışı bağlantılı hesaplar üzerinden sağlandığı değerlendiriliyor.
KRİPTO PARALARA YATIRIM YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Mali incelemelerde, Garipoğlu’nun İngiltere’de bir kripto para (coin) hesabının bulunduğu da belirlendi.
Savcılık, şüpheli para hareketlerini mercek altına alırken, uluslararası para transferleri ve dijital varlık hesaplarına ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.
ŞOFÖRÜ TUTUKLANMIŞTI
Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan tutuklanmıştı.
GARİPOĞLU'NUN EVİNDEKİ UYUŞTURUCU PARTİLERİ
Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Akçay'ın ifadesi de ortaya çıkmıştı.
Akçay ifadesinde, "Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu." demişti.