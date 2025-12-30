Ersan Şen: Siyasetin yeni bir muhalefet tarzına ihtiyacı var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ERSAN ŞEN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde yayınlanan programın konuğu, Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen oldu.

Ersan Şen, siyasetten gündemdeki konulara, 11. Yargı Paketi sonucu tahliye olanlar ve son günlerdeki operasyonlara ilişkin görüşlerini aktardı.

"CHP İKTİDARA GELEBİLİR Mİ?"

Programın en dikkat çeken anlarından birisi ise CHP'nin son süreçte yürüttüğü politikalar oldu.

Ersan Şen, Çağlar Cilara'nın "CHP, bu tarzla devam ederse iktidara gelebilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

"YENİ BİR MUHALEFET TARZINA İHTİYAÇ VAR"

2026 yılında bir seçim beklemediğini söyleyen Şen, ülke siyasetinin yeni bir muhalefet tarzına ihtiyacı olduğunu söyledi.

"2026 BÜTÇESİYLE ÜLKEDE SEÇİM YOK"

Ersan Şen, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Şöyle söyleyeyim; önümüze bir seçim yok. Faizler gerçekten düşürülür, krediye ulaşım kolaylaşır, çalışanlara ve emeklilere ek artışlar yapılır, bazı para ve vergi cezaları affedilirse anlamalıyız ki o sene ülkede seçim yaklaşıyor. 2026 bütçesiyle ülkede seçim yok. Bu siyaset anlayışının kazandırmayacağını, ülke siyasetinin yeni bir muhalefet tarzına ihtiyacı olduğunu söyledim. Cevabı verdiğimi düşünüyorum.

"BİZ BU ÜLKENİN SEVDALILARIYIZ"

Bizde iktidar ve muhalefet eleştirildiği zaman enteresan tepkiler verebiliyor. Keşke birbirimiz anlayıp dinleyebilsek, keşke birisi konuştuğunda onu lekelemek yerine onu dinlesek. Çünkü biz bu ülkenin sevdalılarıyız, bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Biz bu ülkede hukuk olsun, demokrasi olsun, hak olun, hürriyet olsun ama sadece birileri için değil herkes için olsun."