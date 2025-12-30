Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da kritik görüşme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Beştepe'de kabul etti.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Somali ile ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Somaliland'i tanıma kararına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti:

"KÖKLÜ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Somali ile köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız vardır. 2026’da Somali ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinde 60’ıncı senesini idrak edeceğiz.



Bu sağlam temel üzerinde ilişkilerimizi ilerletmeye ve Somali’nin güvenliğine ve istikrarına destek vermeye devam edeceğiz.

"SOMALİ ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDETTİ"

Başbakanlık döneminden kuraklık nedeniyle Somali ziyaretimin ardından kapsamlı bir insani yardım başlatmıştık. Tüm dünyanın Somali’den ümidi kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan kardeşlik eli iki ülke arasında kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile oldu. Aradan geçen zamanda Somali, önemli bir ilerleme kaydetti.



Somali’nin ayağa kalkmasını istemeyenlerin sabotajlarına rağmen Somali’de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bu süreçte Somali’nin terörle mücadelesine desteğimizi sürdürüyoruz. Somali ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali’nin yanında olduğumuzu gösterdik.

"İSRAİL'İN SOMALİLAND'İ TANIMA KARARI GAYRİMEŞRUDUR"

Somali'nin birlik ve muhafazası bizim için önemlidir. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti şimdi de Afrika'yı istikrarsızlaştırmak istemektedir. ABD Trump'un konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı.



İsrail'in Somaliland'u tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Somaliland bölgesinin geleceğine dair kararlar Somalililerin iradesini karşılayacak şekilde alınmalıdır. Somalili kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerine inanıyoruz.

"FİLOMUZA 2 YENİ SONDAJ GEMİSİ KATILDI"

2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Türkiye olarak filomuza yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz.



İsimleri Çağrı Bey ve Yıldırım. Bir tanesi Somali açıklarında diğeri ise Karadeniz'de görev yapacak. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Dünyanın 4. filosuna sahip olmuş bulunuyoruz.

"SOMALİ'DE BİR UZAY LİMANI KURMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"