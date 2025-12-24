Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin konuştuğu uyuşturucu soruşturması...

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın test sonucu belli oldu.

Saran’ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

"VEREMEYECEK HESABIMIZ YOK"

Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim.” ifadelerini kullanmıştı.

TEST SONUÇLARI NE İFADE EDİYOR?

- Kan Testi (Negatif): Son 48 saatte kullanmadı.

- İdrar Testi (Negatif): Son bir haftada kullanmadı.

-Tırnak Testi (Negatif): Son 3-6 ayda kullanmadı fakat tırnağa örneğin geçmemesi mümkün.

- Saç Testi (Pozitif): Son 3-6 ayda kullandı. Saçın her 1 cm'lik kısmı yaklaşık 1 aylık süreci temsil eder.

SERBEST KALDI

Sadettin Saran, ifadesinin alınmasının ardından saç ve kan örneği vermiş ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmalarının ortaya çıkması üzerine Saran’ın evinde arama yapılmıştı.

Saran ifadesinde, Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık 3 yıl önce mesajlaşarak tanıştıklarını belirtti.

İki isim arasında geçen mesajlar ve ses kayıtları, savcılık tarafından sorgulandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İnternet üzerinde dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki gösteren Saran, itibar suikastı yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

MESAJLARI SORULDU

Mesajlaşmalarda Saran, "Sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70. Asos’a gideceğim birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bay bay." dedi.

Cebeci ise "Ben Escobar mıyım nereden bulayım? Sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım haberleşiriz." şeklinde cevap verdi.

Saran, bu mesajların doğru olduğunu ancak tarihler konusunda yanlışlıklar olabileceğini söyledi.

"BU MESAJLAR ŞAKA AMAÇLIDIR"

Saran, "Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önce ki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce ki izlediğin filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetişmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır." ifadelerini kullandı.

Cebeci ile aralarında geçen "İyi misin? Çok içtik." şeklindeki mesajlaşmalar soruldu.

Saran, "Çok içtik şeklindeki mesajım Hırvatistan’dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben akşam puro içtim, Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı çok fazla içti. Ben yarım kadeh içtim. Ela’nın ‘Kafam güzel’ mesajı şarabı tek başıma içmesiyle alakalıdır." dedi.