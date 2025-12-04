Ersan Şen'den hakim ve savcılara seyyanen zam çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamuoyunun konuştuğu olay...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, üst kademedeki kamu yöneticilerine 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

Teklif, genel müdür, kurum başkanı, daire başkanı, il müdürü, müfettiş ve uzman gibi pek çok üst düzey bürokratı kapsıyor.

SADECE ÜST KADEME MEMURLARI KAPSIYOR

Ancak kamu çalışanlarının geniş bir bölümü kapsamda yer almıyor.

Öğretmen, polis, doktor, hemşire, hakim, savcı, mühendis, mimar, veri hazırlama ve bilgisayar işletmeleri, memur maaş skalasının alt ve orta kademesindeki personeller, sahada çalışan kamu görevlileri ve şehir plancısı gibi pek çok meslek grubunu içermeyen teklif, kamuoyunda beklenti oluşmasına rağmen yalnızca bürokrasinin üst basamaklarına yönelik zammı içeriyor.

Bu durum, vatandaşlar arasında da tepkilere neden oldu.

ERSAN ŞEN'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Süreç bu şekilde devam ederken hukukçu Ersan Şen'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HAKİM VE SAVCI MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLMELİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersan Şen, hakim ve savcı maaşlarının iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Şen, "Üst düzey bürokratlara 30 bin lira civarında seyyanen zam geldi. Kimleri kapsıyor? Genel müdürleri ve yardımcılarını, valileri ve kaymakamları, kamuda uzmanları. Bunda bir sorun yok. Son yıllarda artan enflasyon ve düşen alım gücü, maaşlarda aynı oranda artışı zorunlu kıldı. Ancak bu zam kapsamına hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının, adliye personelinin, az maaş alanların ve emeklilerin neden dahil edilmediğini anlamak zor." dedi.

"ALIM GÜCÜ HERKES İÇİN DÜŞTÜ"

"Alım gücü düşmüşse herkes için düştü" diyen Şen, "Hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının ve adliye personelinin maaşları iyileştirilmeli. Başlangıç maaşları yükseltilmeli. Büyük şehirlerde yaşayan hakimlere, Cumhuriyet savcılarına ve adliye personeline konut yardımı yapılmalı. Bu da çok önemli ve gözardı edilmemeli." diye konuştu.