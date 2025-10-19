Ersin Tatar oyunu kullandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim heyecanı...

KKTC'de halk, 5 yıl süreyle görev yapacak 6'ncı Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında.

TATAR OYUNU KULLANDI

Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu kullandı.

KIBRISLILARA SESLENDİ

Oyunu kullandıktan sonra kameralar karşısına geçen Tatar, Kıbrıslılara seslenerek, "Buradan çağrıda bulunmak istiyorum; vatandaşlarımız, sandıkta oy kullanmak suretiyle iradenin ortaya çıkması için herkes fedakarlık yapmak durumundadır. Halkımızın sandıklara gidip, geleceğimiz katkılarını, iradelerini koymalarını bekliyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, "Türkiye'nin destekleriyle çok büyük yatırımlar yapıldı. Sayın Erdoğan, tüm dünyaya KKTC'yi duyurdu." dedi.

Tatar, şunları söyledi:

İki devletli siyaset, KKTC’nin varlığını Kıbrıs halkının egemen halk olduğunu son 5 yılda çok önemli katkılarım olmuştur. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin bütün kurumlarının desteğini gördük. TDT gözlemci üyeyiz, BM’de hep oradayız. Sayın Cumhurbaşkanı orada bütün dünyaya 'Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, artık KKTC’yi tanıma zamanınız gelmiştir' dedi. Bunlar bizler için çok önemli kazanımlardı. Bu zamanlarda çok büyük yatırımlar yapıldı. KKTC'nin sesinin dünyaya duyurulması için gerçekten çok büyük adımlar atıldı.

ERHÜRMAN DA OYUNU KULLANDI

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu'nda, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile oy kullandı.

Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin KKTC demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Erhürman, şunları söyledi:

Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bu bilinçle hareket ettik. Burada verilecek karar, geleceğimiz üzerinde etkili olacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk. Büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yerini aldı. Bugün iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi herkes için hayırlı olsun.

YARIŞTA İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanlığı için sekiz aday yarışıyordu. Ancak seçimin son günü bağımsız aday Hüseyin Gürlek, diğer bağımsız aday mevcut Cumhurbaşkanı Tatar lehine çekildiğini duyurdu.

Yarışta Tatar ile ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman öne çıkıyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM-FEDERASYON TARTIŞMASI

Seçim kampanyası, uzun bir aradan sonra yeniden Kıbrıs meselesinin çözümüne odaklandı.

5 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ersin Tatar, Türkiye'nin de destek verdiği iki devletli çözüm modelini savunuyor.

Muhalif lider Tufan Erhürman ise 50 yıldır müzakere edilen ancak sonuç alınamayan federasyon modelinde ısrarcı.

Seçim, bu yönüyle birbirine uzak iki siyasetin oylanacağı bir referanduma benzetiliyor.

YÜZDE 50+1

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de seçimi ilk turda kazanabilmek için adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alması gerekiyor.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu (Yüzde 50+1) sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.