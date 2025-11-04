Erzincan’da bedelli erler yemin etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mehmetçikler, Türk bayrağı ve silahları üzerine ellerini koyarak vatan hizmetine adım attı. Yemin töreninde duygulu anlar yaşandı.

Mehmetçiklerin yemin etmesinin ardından konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, törenin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Bugün; Türk’ün binlerce yıldır hiç sönmeyen bir ocağında, 'ordu-millet' olmanın en berrak hâline, bir kez daha Erzincan semalarından yükselen bir yemine şahitlik ediyoruz.

Bugün, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yemin eden her Mehmetçik'in alnında Mete Han’ın izini, Bilge Kağan’ın sözünü, Alparslan’ın duasını, Fatih’in kararlılığını, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini görüyoruz."

"DÜNYADA MAZLUMLARA UMUTSUNUZ"

Vali Aydoğdu, konuşmasının devamında Mehmetçiklere seslenerek, bugün edilen yeminin; Malazgirt’te Alparslan’ın, Çanakkale’de Mustafa Kemal’in, 15 Temmuz gecesi sokaklarda yürüyen milletin yemininin devamı olduğunu vurguladı.

"Sizler; Türkiye Yüzyılı’nın da taşıyıcısı, koruyucusu, onurlu neferlerisiniz. Kendi tankını, uçağını, gemisini, İHA’sını yapan bir Türkiye’nin askerleri olarak, dünyanın mazlumlarına umut, zalimlerine korku salan bir orduya mensupsunuz." dedi.

Vali Aydoğdu konuşmasının sonunda, askerleri en iyi şekilde yetiştiren başta 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş olmak üzere tüm komutanlara ve asker ailelerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Mehmetçiklerimizle gurur duyuyor, Rabbimden adımlarınıza kuvvet, ömrünüze bereket diliyorum. Kıymetli komutanlarımız; gençlerimizi disiplinle, sevgiyle ve vatan bilinciyle müzeyyen kıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve en derin teşekkür, dualarıyla bu törenin görünmeyen kahramanları olan siz kıymetli annelere, babalara."

Tören, askerlerimizin aileleriyle kavuşmasıyla sona erdi.