Erzincan'da hasadı yapılmayan ceviz kar altında kaldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının ani düşüşüyle başlayan kar yağışı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

KIŞ TELAŞI BAŞLADI

Yaylım köyünde kara hazırlıksız yakalanan vatandaşları kış telaşı sardı.

"CEVİZ KAR ALTINDA KALDI

Köy muhtarı Sinan Doğan, "Kar aniden bastırdı. Ceviz ağaçlarının dalları kırıldı. Hasadı yapacaktık yapamadan ceviz kar altında kaldı." dedi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.