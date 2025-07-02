Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye, son günlerde deprem gerçeğiyle daha sık yüzleşmeye başladı.

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi.

Bugün sabah saatlerinde de Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem daha meydana geldi ve İstanbul'da da hissedildi.

DEPREMİN ADRESİ BU KEZ ERZURUM

Geçtiğimiz dakikalarda ise Erzurum'da bir deprem meydan geldi.

Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum Köprüköy'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 16.56 sıralarında meydana gelen deprem, 6.92 kilometre derinlikte kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Erzurum'da meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi ve birçok vatandaşın telefonuna uygulamalardan da mesaj olarak geldi.

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