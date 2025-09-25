Son zamanlarda Türkiye, deprem gerçeğini daha sık hatırlamaya başladı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremler korkuturken, bu kez Erzurum sallandı.

ERZURUM'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Aşkale'de meydana gelen ve yakın illerden de hissedilen depreme dair herhangi bir olumsuzluk kayda geçmedi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ