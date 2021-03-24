Kent merkezinde dün gece yarısından itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, Çat ilçesinde yıkıma neden oldu.

ÇATILAR UÇTU

İlçe merkezi ve bağlı köylerde bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ahırda hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar oluştu. Çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi.

Erzurum'da fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı