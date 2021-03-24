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    Erzurum'da fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı

    Kent merkezinde dün gece yarısından itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:36
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    Erzurum'da fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı

    Erzurum'da gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, Çat ilçesinde yıkıma neden oldu.

    ÇATILAR UÇTU

    İlçe merkezi ve bağlı köylerde bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ahırda hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar oluştu. Çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi.

    Erzurum'da fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı

    Erzurum da fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı #1

    Erzurum da fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı #2

    Erzurum da fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı #3

    Erzurum da fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı #4

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