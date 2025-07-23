Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan kişi arazide yatarken bulundu

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde ikamet eden 31 yaşındaki E.K'den dün akşama kadar haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp vatandaşı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma, Sualtı Arama Kurtarma, Komando Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma timleri, iz takip köpeği desteğinde bölgede arama tarama faaliyeti yürüttü.
YATARKEN BULUNDU
Ekiplerce yapılan çalışmada E.K, sabah saatlerine doğru köyün yaklaşık 2 kilometre güney kısmında yatar vaziyette bulundu.
DURUMU İYİ
E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.