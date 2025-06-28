Erzurumlu mühendis çift Ağrı Dağı’nda yük taşıyacak araç tasarladı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tanışıp evlenen Gülten ve Ömer Çay çifti, Erzurum’da kurdukları atölyede 3D yazıcılarla çalışmaya başladı.

Kısa sürede kendi CNC makinelerini de yapan çift, hurda araç parçalarından 4x4 özellikli ve bir ton taşıma kapasiteli özel bir arazi aracı tasarladı.

“GoMusto” adı verilen bu araç, Ağrı Dağı’na çıkan dağcıların eşyalarını taşımak için geliştirildi.

Araç, çığda hayatını kaybeden dağ rehberi Mustafa Tekin anısına onun ismini taşıyor.

TARIMDAN TURİZME UZANAN BİR YOLCULUK

İlk etapta tarım amaçlı olarak çapalama, ot biçme ve patates sökme gibi işlerde kullanılmak üzere tasarlanan araç, yaklaşık 1,5 yıl boyunca çiftçilerle birlikte test edildi.

Ancak daha sonra Ağrı Dağı’nda rehberlik yapan bir grubun aracı görüp turizm faaliyetlerinde kullanmak istemesi üzerine tasarım yeniden şekillendirildi.

Arazinin zorluklarına göre açılıp kapanabilen portatif kasaya sahip GoMusto, dar alanlarda da rahatlıkla hareket edebiliyor.

‘AĞRI DAĞI’NDA ZİRVEYE TIRMANACAK’

İkiz çocuk annesi makine mühendisi Gülten Çay, süreci şöyle anlattı:

Öğrenciyken de bu tarz çalışmaların içerisindeydi. Ben de onun sayesinde girmiş bulundum. İlk başlarda minik bir atölyemiz vardı. Orada üç boyutlu yazıcılarla çalışma yapıyorduk. Çevreden gelen talep üzerine mini makineler yapmaya başladık. Mesela mini CNC makinesi yaptık. Bu işte ilerleyebileceğimizi anlayınca sonra atölyeyi büyüttük. Kendi CNC makinemizi yaptık. Aracımızı tasarladık. Zevk olarak başladığımız bu işi sonra neden geliştirmeyelim, diye düşündük. Tasarladığımız aracımız inşallah Ağrı Dağı'nda zirveye tırmanacak.

'1,5 YIL BOYUNCA ARACI TEST ETTİK'

Araç üretimine hobi olarak başladıklarını belirten Ömer Çay ise şu ifadeleri kullandı:

Aracı biz önce tarım makinesi olarak düşündük. Çapalama, pulluk, ot biçme mekanizmasını eklemiştik. Patates söküm işinde test ettik. Çiftçilerimizle birlikte yaklaşık 1,5 yıl boyunca bu aracı test ettik. Ağrı Dağı’nda rehberlik yapan arkadaşlar ziyarete geldi. 4 çeker olduğu için dağda rahat hareket edeceğini düşündüler. Bu yüzden aracı tarım makinesi olmaktan çıkarıp arazi aracına çevirdik. Maksimum bir ton kapasitesi var. Müşterilerimizin isteğine göre açılır kapanır, genişleyebilir kasa tasarladık. Böylece hem dar alanlarda hem de yoğun yükte kullanılabiliyor.

BUGÜNLERİN HAYALİNİ KURUYORDUK

Çalışmaları birlikte yürüttüklerini belirten Ömer Çay, sözlerini şöyle sürdürdü: