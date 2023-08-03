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Türkiye'nin konuştuğu tekel baskını olayında adli süreç devam ediyor.

Kamuoyuna görüntüleri yansıyan kan dondurucu olayda, Tarık Özer belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırmış, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır, 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

1 kişi tutuklandı

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi kıskıvrak gözaltına alındı.

Zanlılardan Murat Özer, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Esenyurt cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Diğer zanlılar adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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