Eski Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak, uçakta kalp krizi geçirdi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 5 dönem başkanlığını yapan 87 yaşındaki Aytaç Durak, İstanbul'a gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Geri dönen uçak acil iniş yaparken, Durak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 14:44 Güncelleme:

Siyaset camiasını üzen haber...

Adana'da 5 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aytaç Durak, bugün sabah 09.55’te Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaştı.

ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine uçak, yönünü çevirip tekrar havalimanına acil iniş yaptı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durak, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından uçaktan çıkarılıp Yüreğir Başkent Hastanesi’ne götürüldü.

YOĞUN BAKIMDA

Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Aytaç Durak, geçen yıl yayla evinde rahatsızlanmış, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.

5 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

ANAP, DYP, AK Parti, MHP ve bir süre de bağımsız siyaset yapan Aytaç Durak, 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştı.

