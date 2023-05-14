Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

İHA

Türkiye seçimini yapıyor...

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarışına sahne oluyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu kullanmak için Sarıyer Yeniköy’de bulunan Yeniköy İlkokuluna geldi.

Çiller, seçmenleri selamlayarak oy sırasına girdi.

2336 numaralı sandığa oyu atan Çiller, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tansu Çiller burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bütün partilerimiz uzun süredir millete söylemek istediği her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı. Milletimiz ne derse o olacaktır. Böylece demokrasimizin mührü vurulacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem ülkemiz, hem milletimiz için, hem de tüm evren için.