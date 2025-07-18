Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski genel başkanlarından ve Türk basınının duayen isimlerinden Altan Öymen'in sağlığının son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Virüs enfeksiyonu geçiren ve kısa süre önce bir akciğer ameliyat geçirdiği öğrenilen Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, bugün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

ENTÜBE EDİLDİ

Verilen bilgiye göre, 93 yaşındaki Öymen'in, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nin yoğun bakımında entübe edildiği duyuruldu.

AKCİĞER AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Öymen, yaklaşık altı hafta önce bir akciğer ameliyatı geçirmişti.

Öymen'in, yaşına ve geçirdiği operasyonlara bağlı olarak bağışıklık sisteminin zayıfladığı, bu nedenle enfeksiyona karşı daha savunmasız hale geldiği açıklandı.

HAYATI

Altan Öymen 1932 yılında İstanbul'da doğdu.

Altan Öymen, ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. On sekiz yaşından beri gazetecilik yapan Altan Öymen, Ulus, Akşam, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı.

GAZETECİLİK VE SİYASİ KARİYERİ

1962-1966 yıllarında Almanya Bonn’daki Türk Büyükelçiliği’nde basın ataşesi olarak çalışan Altan Öymen, 1972’de ANKA Haber Ajansı’nı kurdu.

Yurt içinde ve yurt dışındaki radyo ile televizyonlara haber programları ve belgeseller hazırladı.

Sonraki yıllarda Milliyet, Cumhuriyet, Akşam ve Radikal gibi gazetelerde köşe yazarı, yönetici ve başyazar olarak görev alan Altan Öymen, 1985–1995 yılları arasında Milliyet’te Genel Yayın Koordinatörü ve Başyazar olarak çalıştı.

1961 yılındaki Kurucu Meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı.

1977’de CHP’den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, kısa süren Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı.

Öymen aynı dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonlarında bulundu.

1999'DA CHP BAŞKANI OLDU

1999 seçimlerinde CHP'nin barajı geçemeyerek TBMM dışında kalmasının ardından Altan Öymen, Deniz Baykal yerine CHP Genel Başkanı seçildi.

Yaklaşık 15 ayın ardından partinin genel başkanı yeniden Deniz Baykal oldu.

Daha sonra medyaya dönen Altan Öymen, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve televizyon programlarında yorumculuk yaptı.

ESERLERİ

Bir Dönem Bir Çocuk, Değişim Yılları: 1940’lar, Umutlar ve İdamlar 1960-1961, Öfkeli Yıllar: 1950’ler, Ve İhtilal, Kayıp Yaz 2015 kitaplarından bazılarıdır.