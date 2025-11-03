Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya cezaevine teslim oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, 2022 yılında Kaya'nın Çanakkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Cihad Ebrari'yi ziyaret etti.

Hüda Kaya hakkında, bu ziyaret sırasında 'çantasında telefon bulundurduğu' iddiasıyla dava açıldı.

CEZAEVİNE TESLİM OLDU

Mahkeme sürecinde Kaya hakkında, 1,5 yıl hapis cezası kararı verildi.

Kaya, aldığı hapis cezasının kesinleşmesi üzerine bu sabah, cezaevine teslim oldu.

AVUKATI CEZAYI 'HAKSIZ' OLARAK NİTELEDİ

Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu cezanın sebebini duyurdu.

Kararın 'tamamen kasıtlı, keyfi, siyasi ve haksız' olduğunu ifade eden Leventoğlu, "Bu ceza siyasidir. 28 Şubat döneminin gölgesinde verilmiş bir karardır." açıklamasında bulunmuştu.

"BUGÜN TESLİM OLUYORUM"

Kaya ise, sosyal medya hesabından "On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş! Bugün teslim oluyorum." mesajını paylaşmıştı.