Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

Siyasi isimden sevenlerini üzen haber...

Yaz tatilini Yeni Foça’daki yazlığında geçiren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Burunucu mevkiinde denize girdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bir süre sonra fenalaşan Şahin’e ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şahin, Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UZUN YILLAR GÖREV YAPMIŞTI

Şahin, 1999-2019 arasında Menemen Belediye Başkanlığı yapmıştı.

TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

Menemen’de 1959 yılında doğan ve ilk, orta, lise tahsilini Menemen’de tamamlayan Tahir Şahin, CHP’de İlçe Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürdükten sonra 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP’den Menemen Belediye Başkan olarak seçildi.

2004 yerel seçimlerinde de belediye başkanı seçilen Şahin, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yeniden adaylığını koyduğu seçimlerde Menemen halkının kendisine duyduğu destek ile 3. kez Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Şahin, evli ve 2 çocuk babasıydı.