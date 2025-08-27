MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul merkezli 5 ilde süren soruşturma kapsamında, yeni bir gözaltı daha gerçekleşti.

Buna göre geçtiğimiz gün, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu eski başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadesi alınan İsmet Sayhan, ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan İsmet Sayhan, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMAYA DAİR

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.